«Золотой Граммофон» 30 лет

Юбилейный концерт Премии «Золотой Граммофон»

В Санкт-Петербурге состоится грандиозный юбилейный концерт музыкальной Премии «Золотой Граммофон», которая отмечает своё 30-летие. Концерт пройдет в Ледовом Дворце и станет ярким событием для поклонников отечественной эстрады.

Знакомство с артисты

На одной сцене выступят главные звезды российской музыки, чьи хиты завоевали сердца миллионов. В праздничной программе примут участие:

ANNA ASTI

Сергей Лазарев

Алексей Чумаков

Владимир Пресняков

Наталья Подольская

Ирина Дубцова

Artik & Asti

Мари Краймбрери

Артур Пирожков

Александр Панайотов

Денис Майданов

Жасмин

Александра Воробьёва

и многие другие.

Ведущими концерта станут популярные артисты Елена Север и Артур Пирожков.

Музыкальная программа

В этот вечер ждут самые запоминающиеся хиты, ставшие саундтреками для целых поколений — от культовых песен 90-х до актуальных композиций современности. Это настоящий праздник лучшей российской музыки за три десятилетия!

Билеты и условия

Выбор категорий билетов:

Партер — места с фронтальным видом на сцену.

— места с фронтальным видом на сцену. Сектор — удобные сидячие места на трибунах в амфитеатре.

— удобные сидячие места на трибунах в амфитеатре. Ложа — комфортные ложи для компаний от 8 до 22 человек с отличным видом на сцену и отдельным лаунжем для фуршета или деловых переговоров. ВИП-места включают премиальное обслуживание и отдельный вход.

Отмечайте юбилей главной музыкальной премии страны вместе с нами! Этот незабываемый праздник музыки ждет вас!