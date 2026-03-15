Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Золотой Граммофон» 30 лет

Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт Премии «Золотой Граммофон»

В Санкт-Петербурге состоится грандиозный юбилейный концерт музыкальной Премии «Золотой Граммофон», которая отмечает своё 30-летие. Концерт пройдет в Ледовом Дворце и станет ярким событием для поклонников отечественной эстрады.

Знакомство с артисты

На одной сцене выступят главные звезды российской музыки, чьи хиты завоевали сердца миллионов. В праздничной программе примут участие:

  • ANNA ASTI
  • Сергей Лазарев
  • Алексей Чумаков
  • Владимир Пресняков
  • Наталья Подольская
  • Ирина Дубцова
  • Artik & Asti
  • Мари Краймбрери
  • Артур Пирожков
  • Александр Панайотов
  • Денис Майданов
  • Жасмин
  • Александра Воробьёва
  • и многие другие.

Ведущими концерта станут популярные артисты Елена Север и Артур Пирожков.

Музыкальная программа

В этот вечер ждут самые запоминающиеся хиты, ставшие саундтреками для целых поколений — от культовых песен 90-х до актуальных композиций современности. Это настоящий праздник лучшей российской музыки за три десятилетия!

Билеты и условия

Выбор категорий билетов:

  • Партер — места с фронтальным видом на сцену.
  • Сектор — удобные сидячие места на трибунах в амфитеатре.
  • Ложа — комфортные ложи для компаний от 8 до 22 человек с отличным видом на сцену и отдельным лаунжем для фуршета или деловых переговоров. ВИП-места включают премиальное обслуживание и отдельный вход.

Отмечайте юбилей главной музыкальной премии страны вместе с нами! Этот незабываемый праздник музыки ждет вас!

Купить билет на концерт «Золотой Граммофон» 30 лет

Помощь с билетами
В других городах
15 марта воскресенье
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 6600 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше