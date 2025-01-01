Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №9
Билеты от 800₽
Киноафиша Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №9

Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №9

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт мировой классики в Московской консерватории

12 октября в Большом зале Консерватории прозвучит Девятая симфония Людвига ван Бетховена, под руководством Народного артиста России Валерия Полянского. Это выдающееся произведение является одним из самых значительных в истории мировой музыкальной культуры.

Величие Девятой симфонии

Симфония № 9 ре минор, соч. 125, известна не только мастерством композиции, но и глубиной её идей. Бетховен поднимает важные философские вопросы, рассматривая взаимодействие человека и бытия, стремление к справедливости и объединению всех для победы добра. Эта тематика находит своё отражение и в его предыдущих symphonies — № 3 и № 5, однако именно в Девятой симфонии она получает всечеловеческий и вселенский характер.

Интересные факты

Девятая симфония была написана в 1824 году и стала первой симфонией в истории, в которой используются человеческие голоса. Финал произведения основан на тексте «Оды к радости» Фридриха Шиллера, что добавляет ещё большее значение к уже грандиозной композиции.

Не упустите возможность насладиться этим шедевром, который завораживает своим звучанием и глубиной идеи. Приглашаем всех ценителей музыки на этот знаменательный концерт!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Александр Иванов. 6:5 в мою пользу!
12+
Рок
Александр Иванов. 6:5 в мою пользу!
13 марта в 19:00 Кремлевский дворец
от 1500 ₽
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
18+
Юмор
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
7 октября в 19:30 Stand Up Патрики
от 2000 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
18 октября в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше