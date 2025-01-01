Золотой фонд мировой классики. Бетховен. Симфония №9

Концерт мировой классики в Московской консерватории

12 октября в Большом зале Консерватории прозвучит Девятая симфония Людвига ван Бетховена, под руководством Народного артиста России Валерия Полянского. Это выдающееся произведение является одним из самых значительных в истории мировой музыкальной культуры.

Величие Девятой симфонии

Симфония № 9 ре минор, соч. 125, известна не только мастерством композиции, но и глубиной её идей. Бетховен поднимает важные философские вопросы, рассматривая взаимодействие человека и бытия, стремление к справедливости и объединению всех для победы добра. Эта тематика находит своё отражение и в его предыдущих symphonies — № 3 и № 5, однако именно в Девятой симфонии она получает всечеловеческий и вселенский характер.

Интересные факты

Девятая симфония была написана в 1824 году и стала первой симфонией в истории, в которой используются человеческие голоса. Финал произведения основан на тексте «Оды к радости» Фридриха Шиллера, что добавляет ещё большее значение к уже грандиозной композиции.

Не упустите возможность насладиться этим шедевром, который завораживает своим звучанием и глубиной идеи. Приглашаем всех ценителей музыки на этот знаменательный концерт!