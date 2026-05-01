Золотое ретро: песни нашей юности

Гитарный дуэт Аман и Роман приглашает вас провести этот вечер вместе 30 мая в 19:00. Откройте для себя мир культовых хитов, которые останутся в сердце навсегда.

Звучание воспоминаний

В программе — легендарные композиции Юрия Антонова, Юрия Лозы, группы «Воскресенье» и Муслима Магомаева. Эти песни, знакомые каждому, звучали из оконных радиоприемников, на виниловых пластинках и в теплых летних дворах. Они были саундтреком нашей молодости, под них мы влюблялись и мечтали о вечном.

Создайте свою мелодию

Ламповый свет и уютная атмосфера помогут вам оказаться в самом сердце этого золотого часа. Здесь можно не только слушать, но и делиться своими воспоминаниями и мелодиями — возможно, именно ваш голос станет той самой мелодией, которая запомнится навсегда.

Погрузитесь в атмосферу тепла

Угощения на столе, любовь в сердце и музыка в воздухе создадут непринужденную атмосферу. Спектакль пройдет без лишнего пафоса, только искренние эмоции и теплота, как это было раньше.

Ждем вас 30 мая в 19:00 на улице Текстильная, 14 (район ул. Ауэзова и Кабанбай Батыра). Не упустите шанс вернуться в то время, когда песни были длиннее, а вечера светлее.