Спектакль Золотое озеро

Скоро в прокате «Доктор Гаф»
Золотое озеро
Старый дом 16+
Режиссер Антон Маликов
Золотое озеро: постановка о любви и воспоминаниях

В театре начались репетиции спектакля «Золотое озеро», который поставит режиссёр Антон Маликов по пьесе Эрнеста Томпсона. Это трогательная история о долгом браке и страхе угасания, окутанная легкой иронией.

Сюжет повествует о супруге Этель и Нормане, которые каждый год возвращаются в свой любимый уголок — тихую гавань, чтобы встретиться с неминуемым. В этой уютной обстановке герои предаются воспоминаниям, смеются и грустят, понимая, как сложно удержать время, несмотря на то, что именно любовь остается навсегда.

Главные роли в спектакле исполнят народная артистка России Халида Иванова и заслуженный артист России Леонид Иванов. Их мастерство привнесёт в эту историю глубокие эмоции и искренность.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о любви и времени на сцене!

Апрель
Май
18 апреля суббота
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1200 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1200 ₽
2 мая суббота
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1000 ₽
3 мая воскресенье
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 1000 ₽

