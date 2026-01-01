Спектакль Золотое озеро

Золотое озеро: постановка о любви и воспоминаниях

В театре начались репетиции спектакля «Золотое озеро», который поставит режиссёр Антон Маликов по пьесе Эрнеста Томпсона. Это трогательная история о долгом браке и страхе угасания, окутанная легкой иронией.

Сюжет повествует о супруге Этель и Нормане, которые каждый год возвращаются в свой любимый уголок — тихую гавань, чтобы встретиться с неминуемым. В этой уютной обстановке герои предаются воспоминаниям, смеются и грустят, понимая, как сложно удержать время, несмотря на то, что именно любовь остается навсегда.

Главные роли в спектакле исполнят народная артистка России Халида Иванова и заслуженный артист России Леонид Иванов. Их мастерство привнесёт в эту историю глубокие эмоции и искренность.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о любви и времени на сцене!