Тур ZOLOTO: новое шоу и известные хиты

1 апреля 2026 года начнётся тур ZOLOTO «сколько уже дней». В этом увлекательном шоу Владимир Золотухин представит любимые треки, которые вновь заставят зрителей петь в унисон. В зале прозвучат такие хиты, как «Непроизошло», могут зажигать под тик-ток хит «Грустно на афтепати» и трогать воспоминаниями с «Улицы ждали».

Новая концепция и старые любимцы

Новое шоу является продолжением и, можно сказать, переосмыслением эпохи «перевоплотиться», что обещает предстоящие концерты сделать ещё более запоминающимися. Тур охватит города от Иркутска до Краснодара, а завершится грандиозными стадионными концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Звучание в живом исполнении

Концерты не обойдутся без опытного коллектива музыкантов, способных добавить уникальное звучание к известным песням. Их соло партии и неожиданные джемы сделают выступления по-настоящему незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события, которое подарит множество эмоций и ностальгии!

Zoloto (Владимир Золотухин)

Май
22 мая пятница
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 2500 ₽
В других городах
Апрель
Май
5 апреля воскресенье
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2500 ₽
7 апреля вторник
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2500 ₽
8 апреля среда
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽
17 апреля пятница
19:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 2500 ₽
22 апреля среда
19:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2500 ₽
23 апреля четверг
19:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2500 ₽
24 апреля пятница
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
от 2500 ₽
15 мая пятница
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2500 ₽
16 мая суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2500 ₽

Zoloto

