Тур ZOLOTO: новое шоу и известные хиты

1 апреля 2026 года начнётся тур ZOLOTO «сколько уже дней». В этом увлекательном шоу Владимир Золотухин представит любимые треки, которые вновь заставят зрителей петь в унисон. В зале прозвучат такие хиты, как «Непроизошло», могут зажигать под тик-ток хит «Грустно на афтепати» и трогать воспоминаниями с «Улицы ждали».

Новая концепция и старые любимцы

Новое шоу является продолжением и, можно сказать, переосмыслением эпохи «перевоплотиться», что обещает предстоящие концерты сделать ещё более запоминающимися. Тур охватит города от Иркутска до Краснодара, а завершится грандиозными стадионными концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Звучание в живом исполнении

Концерты не обойдутся без опытного коллектива музыкантов, способных добавить уникальное звучание к известным песням. Их соло партии и неожиданные джемы сделают выступления по-настоящему незабываемыми.

Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события, которое подарит множество эмоций и ностальгии!