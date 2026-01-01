Zoloto в Астане

Концерт ZOLOTO в казахстане

Не упустите возможность стать частью незабываемого шоу ZOLOTO под названием «Сколько уже дней», который пройдет в сентябре в Казахстане. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций!

Уникальная концертная программа

Треки в исполнении Владимира Золотухина заставят зал петь в унисон. Вы сможете насладиться хитами, такими как «Непроизошло», а также энергично танцевать под популярный тик-ток-хит «Грустно на афтепати». Не забудьте про трогательную песню «Улицы ждали», которая позволит вспомнить самые теплые и личные моменты.

Новый взгляд на любимые хиты

Новое шоу стало продолжением и переосмыслением эпохи «Перевоплотиться». Это масштабная концертная программа с обновлённым звучанием и живыми инструментами. Вы ощутите мощную визуальную атмосферу, благодаря опытному коллективу музыкантов, которые в нужный момент поддержат настроение зала, дополняя лайв-группу выразительными соло и неожиданными джемами.

Общение музыки и зрителей

Вечер «Сколько уже дней» - это уникальная возможность послушать ваши любимые песни в новом исполнении, а каждый зал поет как один. Придите, чтобы стать частью этого волшебного момента!