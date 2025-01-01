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Золото Праги
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Золото Праги

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О концерте/спектакле

Музыкальная экскурсия по городу красивейших мостов, фонтанов и величественных соборов. От внесшего первый заметный чешский вклад в симфоническую музыку XIX века Воржишека до воспевающих фольклор и народные мелодии Яначека и Дворжака. Пронизанные национальным колоритом композиции исполнит оркестр с 80-летней историей. Исполнители: Академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии Главный дирижёр — народный артист РФ Александр Рудин Дирижёр — Александр Рудин В программе: Воржишек Симфония ре мажор Дворжак Симфония № 8 Яначек Увертюра «Ревность»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 900 ₽

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