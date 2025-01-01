Золото Праги

Музыкальная экскурсия по городу красивейших мостов, фонтанов и величественных соборов. От внесшего первый заметный чешский вклад в симфоническую музыку XIX века Воржишека до воспевающих фольклор и народные мелодии Яначека и Дворжака. Пронизанные национальным колоритом композиции исполнит оркестр с 80-летней историей. Исполнители: Академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии Главный дирижёр — народный артист РФ Александр Рудин Дирижёр — Александр Рудин В программе: Воржишек Симфония ре мажор Дворжак Симфония № 8 Яначек Увертюра «Ревность»