Золото и грёзы Голливуда: рояль + вокал в Музее ностальгии во дворце на Невском вечеринка с фуршетом

На сцене салона «Артстандарт» за историческим роялем выступят лауреаты многих профессиональных конкурсов Рита Ваганова (рояль) и Ольга Корнилова (сопрано). В программе — концертная киновечеринка с фуршетом, которая подарит зрителям уникальную возможность ощутить магию музыки из любимых фильмов.
Роль музыки в кино начала обсуждаться еще во времена немых фильмов, и история синематографа доказала, что успех многих кинолент во многом зависит от музыкального сопровождения. Завораживающая, героическая, ностальгическая и эпичная — возможности киномузыки поистине неисчерпаемы!
Публика погрузится в сокровенные эмоции, которые переживались при просмотре культовых фильмов. В программе прозвучат авторские аранжировки из:
Во время концерта на большом экране будут демонстрироваться тематические фрагменты из голливудского кино, а музыканты расскажут удивительные истории о жизни артистов Голливуда и поделятся интересными фактами о саундтреках.
В программе также предусмотрено небольшое интерактивное шоу Музея ностальгии с демонстрацией экспонатов и экспресс-конкурсом. Ведущий — Константин Кулаков, создатель музея и директор салона, расскажет увлекательные истории и факты о кинематографе. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом (30 минут).
Гостям будет предложен фуршет с красным и белым вином, чаем из самовара с баранками, сладостями и душевным общением.
Ольга Корнилова — лауреат международных конкурсов, солистка Молодёжного Музыкального Театра, исполняет разнообразный репертуар от барочных арий до современных произведений.
Маргарита Ваганова — пианист-виртуоз, отмеченный наградами на международных конкурсах, отличается уникальной интонационной выразительностью и филигранной техникой игры.
Концерт будет исполнен на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Эта модель известна своим высоким качеством и красивым звучанием, что было отмечено на международной выставке в Париже.
Концерт пройдет в Дворце Кваренги, историческом здании на Казанской, 7, рядом с Невским проспектом. Дворец был построен в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги и имеет богатую историю.
Приходите на мероприятия Артклуба за полчаса до начала, чтобы насладиться общением и атмосферой. У нас можно поиграть в настольные игры и ознакомиться с коллекцией ретро-экспонатов Музея ностальгии.
Мы ждем вас на нашем концерте!