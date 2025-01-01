Золото и грёзы Голливуда: рояль + вокал в Музее ностальгии во дворце на Невском вечеринка с фуршетом

Концертная киновечеринка «Грезы и золото Голливуда»

На сцене салона «Артстандарт» за историческим роялем выступят лауреаты многих профессиональных конкурсов Рита Ваганова (рояль) и Ольга Корнилова (сопрано). В программе — концертная киновечеринка с фуршетом, которая подарит зрителям уникальную возможность ощутить магию музыки из любимых фильмов.

Музыка, которая оживляет кино

Роль музыки в кино начала обсуждаться еще во времена немых фильмов, и история синематографа доказала, что успех многих кинолент во многом зависит от музыкального сопровождения. Завораживающая, героическая, ностальгическая и эпичная — возможности киномузыки поистине неисчерпаемы!

Программа концерта

Публика погрузится в сокровенные эмоции, которые переживались при просмотре культовых фильмов. В программе прозвучат авторские аранжировки из:

«Властелин колец»

«Парфюмер»

«Гарри Поттер»

«Призрак оперы»

«Моя прекрасная леди»

«Белоснежка»

и многих других шедевров Фабрики грёз.

Во время концерта на большом экране будут демонстрироваться тематические фрагменты из голливудского кино, а музыканты расскажут удивительные истории о жизни артистов Голливуда и поделятся интересными фактами о саундтреках.

Интерактивное шоу и викторина

В программе также предусмотрено небольшое интерактивное шоу Музея ностальгии с демонстрацией экспонатов и экспресс-конкурсом. Ведущий — Константин Кулаков, создатель музея и директор салона, расскажет увлекательные истории и факты о кинематографе. Концерт пройдет в двух отделениях с антрактом (30 минут).

Угощения в антракте

Гостям будет предложен фуршет с красным и белым вином, чаем из самовара с баранками, сладостями и душевным общением.

О музыкантах

Ольга Корнилова — лауреат международных конкурсов, солистка Молодёжного Музыкального Театра, исполняет разнообразный репертуар от барочных арий до современных произведений.

Маргарита Ваганова — пианист-виртуоз, отмеченный наградами на международных конкурсах, отличается уникальной интонационной выразительностью и филигранной техникой игры.

Исторический рояль

Концерт будет исполнен на историческом рояле DIEDERICHS FRERES, созданном в Санкт-Петербурге в 1900 году. Эта модель известна своим высоким качеством и красивым звучанием, что было отмечено на международной выставке в Париже.

Место проведения

Концерт пройдет в Дворце Кваренги, историческом здании на Казанской, 7, рядом с Невским проспектом. Дворец был построен в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги и имеет богатую историю.

Что входит в стоимость билета

Обзор Дворца Кваренги

Экскурс Музея ностальгии

Welcome drink (красное и белое вино)

Фуршет

Чай из исторического самовара с баранками

Кофе и сладости

Добро пожаловать!

Приходите на мероприятия Артклуба за полчаса до начала, чтобы насладиться общением и атмосферой. У нас можно поиграть в настольные игры и ознакомиться с коллекцией ретро-экспонатов Музея ностальгии.

Мы ждем вас на нашем концерте!