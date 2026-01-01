Спектакль Золотая рыбка

Сказочная классика на театральной сцене

Приглашаем вас на музыкальный спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Этот спектакль учит важным жизненным урокам о том, что жадность и зависть — это плохо, а настоящая ценность в жизни заключается в близких людях, которым мы необходимы.

История о старике и старухе, живущих у самого синего моря, знакома, пожалуй, каждому. Кто из родителей не читал своему ребенку удивительные строки этой знаменитой сказки? «Жил старик со своею старухой...» — эти слова передавались из поколения в поколение. На «Золотой рыбке» выросли наши прапрадеды, деды и бабушки, а множество постановок в театре и кино оставили незабываемые впечатления.

Информация о спектакле

Спектакль будет интересен как малышам, так и детям постарше, а также их родителям. Продолжительность представления составляет всего 45 минут, что обеспечивает динамичный и увлекательный просмотр.

Команда создателей

Режиссёр: Савченкова Евгения

Музыка: Жуковская Евгения, Ржаницын Дмитрий

Художники: Теунова Татьяна, Бутакова Любава, Горн Василиса

Персонажи

Старик

Старуха

Золотая Рыбка

Рассказчики

