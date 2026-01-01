Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотая рыбка
0+
О спектакле

Сказочная классика на театральной сцене

Приглашаем вас на музыкальный спектакль по произведению Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Этот спектакль учит важным жизненным урокам о том, что жадность и зависть — это плохо, а настоящая ценность в жизни заключается в близких людях, которым мы необходимы.

История о старике и старухе, живущих у самого синего моря, знакома, пожалуй, каждому. Кто из родителей не читал своему ребенку удивительные строки этой знаменитой сказки? «Жил старик со своею старухой...» — эти слова передавались из поколения в поколение. На «Золотой рыбке» выросли наши прапрадеды, деды и бабушки, а множество постановок в театре и кино оставили незабываемые впечатления.

Информация о спектакле

Спектакль будет интересен как малышам, так и детям постарше, а также их родителям. Продолжительность представления составляет всего 45 минут, что обеспечивает динамичный и увлекательный просмотр.

Команда создателей

  • Режиссёр: Савченкова Евгения
  • Музыка: Жуковская Евгения, Ржаницын Дмитрий
  • Художники: Теунова Татьяна, Бутакова Любава, Горн Василиса

Персонажи

  • Старик
  • Старуха
  • Золотая Рыбка
  • Рассказчики

Не упустите возможность насладиться этой замечательной историей, которая объединяет поколения и наполняет сердца теплом и добротой.

Купить билет на спектакль Золотая рыбка

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
12:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11

В ближайшие дни

«Зазвучи!» Моноспектакль Ольги Савельевой
12+
Моноспектакль
«Зазвучи!» Моноспектакль Ольги Савельевой
19 мая в 19:00 Театральный центр «Энергия»
от 2000 ₽
Только для женщин
18+
Драма
Только для женщин
7 апреля в 18:30 Красный факел
от 1500 ₽
Скандальное происшествие
16+
Премьера Драма
Скандальное происшествие
30 апреля в 19:00 Мой театр
от 450 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше