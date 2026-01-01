Оповещения от Киноафиши
Золотая рыбка
Постановка
Театр Ермашова
Режиссер Василов Тахир
Продолжительность 50 минут

О спектакле

Спектакль-сказка для детей «Золотая рыбка»

Казахский театр для детей представляет новую постановку сказки «Золотая рыбка». Это увлекательная история о старике и старухе, живущих у самого синего моря, наполнена волшебством и поучительными уроками.

Сюжет

Однажды старик бросил невод в море и выловил не простую, а золотую говорящую рыбку. Она пообещала выполнить три желания, если старик отпустит её обратно в море. Вернувшись домой, старик рассказал своей жадной старухе о встрече. Она, недовольная своей жизнью, пожелала стать владычицей морской и заставить рыбку служить ей.

Однако жадность старухи сыграла с ними злую шутку. Когда её желания стали постепенно исполняться, финал оказался далеко не радостным: семейство вернулось к прежнему состоянию, оказавшись у разбитого корыта.

Поучительный урок

Это сказка о том, как жадность может привести к печальным последствиям. Вместе с детьми зрители смогут осознать, что истинное счастье не в материальных благах, а в душе и семье.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который не только развлекает, но и предлагает важные жизненные уроки для подрастающего поколения!

