Золотая рыбка: треугольник любви
Киноафиша Золотая рыбка: треугольник любви

Спектакль Золотая рыбка: треугольник любви

18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сказка для взрослых в Red Buffet

Что, если старик был не так прост, как кажется? В спектакле «Золотая рыбка: Любовный треугольник» мы отправимся в удивительное путешествие по глубинам человеческой души. Что, если желания старухи – это лишь верхушка айсберга подавленных амбиций?

Золотая рыбка в нашем спектакле – это не просто волшебное существо, а символ искушения, свободы и запретной любви. Эта история заставит вас задуматься о вечных вопросах о желании и человеческой природе.

Информация о спектакле

Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, размышлений и, возможно, даже откровений. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль!

Важные моменты

  • Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
  • Сбор гостей в 19:30.
  • Продолжительность спектакля: 1-1,5 часа.
  • Возрастное ограничение: 18+.

Обратите внимание

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберем для вас более комфортный стол.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 28 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 999 ₽

