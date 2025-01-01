Спектакль Золотая рыбка: треугольник любви

Сказка для взрослых в Red Buffet

Что, если старик был не так прост, как кажется? В спектакле «Золотая рыбка: Любовный треугольник» мы отправимся в удивительное путешествие по глубинам человеческой души. Что, если желания старухи – это лишь верхушка айсберга подавленных амбиций?

Золотая рыбка в нашем спектакле – это не просто волшебное существо, а символ искушения, свободы и запретной любви. Эта история заставит вас задуматься о вечных вопросах о желании и человеческой природе.

Информация о спектакле

Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, размышлений и, возможно, даже откровений. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль!

Важные моменты

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Сбор гостей в 19:30.

Продолжительность спектакля: 1-1,5 часа.

Возрастное ограничение: 18+.

Обратите внимание

На мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы подберем для вас более комфортный стол.