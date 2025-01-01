Меню
Золотая неделя моды
Билеты от 1000₽
6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

 7-й сезон «Золотой Недели моды» в Москве

Приготовьтесь к путешествию сквозь реальность! 7-й сезон «Золотой Недели» моды с темой «Параллельные миры» обещает стать одним из самых ярких событий в мире моды. Москва вновь станет эпицентром креативности, где пересекутся современные тренды и фантастические идеи, традиции и инновационные решения.

Фантастическое шоу

С 31 октября по 1 ноября 2025 года зрителей ждут роскошные декорации и завораживающие показы от лучших российских и международных дизайнеров. Гостями мероприятия станут влиятельные персоны модной индустрии, что добавит событию особую атмосферу.

Широкий спектр стилей

От высокой моды до дерзкого стритстайла — «Золотая Неделя» предложит зрителям широкий спектр стилей и направлений. Это уникальная возможность для профессионалов и любителей моды увидеть всё самое новое и актуальное.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события, погрузившись в параллельные миры стиля! Ожидаются незабываемые впечатления и невероятные открытия.

Октябрь
31 октября пятница
16:00
Немчиновка-парк Москва, Одинцовский р-н, с. Немчиновка, 2-я Запрудная, 36
от 1000 ₽

