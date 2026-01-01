Золотая любовь Серебряного века
12+
Продолжительность 110 минут
О спектакле

Спектакль «Золотая любовь серебряного века» рассказывает о любви и её различных формах проявления. Действие происходит в разнообразных местах и ситуациях, где герои переживают свои эмоции и переживания.

Кто за сценой?

Режиссером спектакля является Олег Попов, широко известный по таким проектам, как «Одесяский вокзал», «Русская классика» и «Старейшие театры России в Калуге». В работе над спектаклем используются произведения знаменитых поэтов Серебряного века: Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Александра Блока, Игоря Северянина, Владимира Маяковского, Михаила Кузмина, Надежды Тэффи, Бориса Пастернака и Марины Цветаевой.

Почему стоит посетить спектакль?

«Золотая любовь серебряного века» — это уникальное событие, сочетающее музыку, поэзию и театр. Зрители смогут ощутить атмосферу Серебряного века и пережить вместе с героями спектакля сложные эмоции любви и утраты.

Кому будет интересно?

Спектакль понравится любителям театра, поэзии и музыки. Он будет особенно интересен тем, кто интересуется русской культурой и историей. В этом спектакле исследуются судьбы выдающихся поэтов, чьи произведения о любви, о трагической судьбе России ХХ века и о тоске по Родине предаются новому звучанию.

Литературный театр Олега Попова — лауреат многих фестивалей, включая V Международный фестиваль имени Фёдора Абрамова «Родниковое слово» и Международный театральный фестиваль «Русская классика». Его работы привлекают внимание публики и профессионалов театрального искусства.

