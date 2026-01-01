Оповещения от Киноафиши
Золотая коллекция Фрэнка Синатры
Билеты от 0₽
Золотая коллекция Фрэнка Синатры

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Март
4 марта среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11

В ближайшие дни

Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
29 апреля в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Сосо Павлиашвили
18+
Поп
Сосо Павлиашвили
15 апреля в 21:00 Petter
от 8500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
13 марта в 21:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
