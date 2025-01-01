Меню
Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема
Билеты от 1000₽
Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема

Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Звезды джаза в Москве

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что мероприятие, запланированное на 25 апреля 2024 года, перенесено с заменой программы. Билеты остаются действительными.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема

Этот уникальный коллектив, основанный в 1934 году, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый «долгоиграющий» биг-бэнд в мире. В предстоящем сезоне оркестр отметит свое 90-летие! За эти десятилетия состав оркестра менялся, но одно оставалось неизменным: классический джаз в исполнении «лундстремовцев» всегда поражает слушателей своей энергией и драйвом.

Программа вечера

В своей новой программе легендарный оркестр обратится к творчеству величайших джазовых биг-бэндов. Зрители смогут насладиться композициями из репертуара Гленна Миллера и Бенни Гудмена, а также джаз-оркестров Александра Цфасмана и самого Олега Лундстрема.

Миллионы зрителей знакомы с оркестром Гленна Миллера благодаря фильмам «Серенада Солнечной долины» и «Жены оркестрантов». Эти кинофильмы приоткрыли завесу тайны над миром джаза и познакомили широкую публику с музыкантами оркестра.

Знаменитые хиты в исполнении оркестра

В этот вечер в Доме музыки прозвучат популярнейшие хиты, такие как In The Mood, Chattanooga Choo Choo, Moonlight Serenade и многие другие. Каждая встреча с живой легендой российского джаза — это гарантия незабываемого праздника музыки, ярких эмоций и восторга.

Кредо оркестра

Смена поколений обновила репертуар коллектива, но интерес к оркестру всегда был колоссальным. Мастерство и творческий потенциал исполнителей, аранжировщиков и джазовых вокалистов остаются на феноменальном уровне. «Мы верны джазу... Мы стремимся сделать джаз важным компонентом духовной жизни человека», — говорил Олег Лундстрем. Это кредо оркестра, возглавляемого с 2007 года Борисом Фрумкиным, остается неизменным.

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема

Июль
1 июля среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

Фотографии

Золотая эра джаза: Оркестр им. Олега Лундстрема

