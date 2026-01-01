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Золотая антилопа
Киноафиша Золотая антилопа

Спектакль Золотая антилопа

6+
Режиссер Егор Шашин
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по индийской сказке, известной каждому

«Золотая антилопа» — это мюзикл, основанный на известной сказке, пронизанной глубоким философским смыслом. В центре сюжета — мальчик-сирота, который спасает волшебную антилопу от хитроумного и жадного Раджи. Эта антилопа обладает уникальной способностью: ударом копыт она может высекать золото.

Погружение в приключение

Автор либретто Евгений Муравьёв и композитор Егор Шашин приглашают зрителей в увлекательное путешествие по диким джунглям Индии. Мы посетим замок Раджи и вновь убедимся в том, что добро всегда побеждает зло. Спектакль расскажет о верности, дружбе и искренней любви.

Неповторимая атмосфера Болливуда

«Золотая антилопа» — это настоящий Болливуд на сцене! Зрители смогут насладиться буйством красок, индийскими страстями и магическими перевоплощениями. Зажигательные танцы и индийские песни создадут атмосферу настоящего праздника.

Что вас ждет

  • Мультимедийные декорации
  • Яркие костюмы
  • Превосходная игра актеров
  • Оригинальная хореография

Спектакль привлек артистов Нового музыкального театра, а также приглашенных солистов из Театра музыкальной комедии и Музыкального театра «Зазеркалье».

Не упустите шанс окунуться в волшебный мир индийской сказки и испытать все грани эмоций вместе с «Золотой антилопой»!

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