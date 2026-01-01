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Золотая Антилопа
Киноафиша Золотая Антилопа

Спектакль Золотая Антилопа

Постановка
Омский музыкальный театр 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Золотая антилопа» в Омском государственном музыкальном театре

В Омском государственном музыкальном театре пройдет спектакль по популярной сказке о мальчике-сироте, который спасает волшебную антилопу от жадности раджи. Зрители окажутся в волшебных джунглях и роскошном замке, убедившись, что добро всегда побеждает зло.

Сюжет «Золотой антилопы» многим знаком с детства. Эта история о преданности, верности, дружбе и искренней любви будет интересна как детям, так и их родителям. Спектакль отлично подойдет для семейного просмотра, наполняя сердца теплотой и позитивом.

Маленькие зрители и их взрослые спутники смогут насладиться удивительной атмосферой приключений. Они погрузятся в мир диких джунглей, где высокие деревья образуют великолепные кроны, и посетят сверкающий замок раджи, вновь убедившись, что зло в конце концов будет побеждено.

Авторы мюзикла — известный творческий тандем: композитор Егор Шашин и автор текстов Евгений Муравьев. Их сотрудничество подарило зрителям множество ярких и добрых детских спектаклей.

«Золотая антилопа» — это не просто сказка, а настоящее театральное событие, которое Омский музыкальный театр представляет одним из первых в стране.

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
11:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

Фотографии

Золотая Антилопа Золотая Антилопа Золотая Антилопа

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