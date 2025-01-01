Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Золотая антилопа
Киноафиша Золотая антилопа

Спектакль Золотая антилопа

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Золотая антилопа: Мюзикл, который завораживает

Все мы с детства знаем эту сказку, наполненную глубоким философским смыслом. Мальчик-сирота спасает от хитрого и жадного Раджи волшебную Антилопу, способную ударом копыт высекать золото. Все это станет основой для нового мюзикла «Золотая антилопа», где автор либретто Евгений Муравьев и композитор Егор Шашин перенесут зрителей в чудесную атмосферу приключений.

Путешествие в Индию

Зрители окажутся в диких джунглях Индии и посетят замок раджи. На протяжении всего спектакля они вновь и вновь убедятся в том, что добро всегда побеждает зло. «Золотая антилопа» — это история о преданности, верности, дружбе и искренней любви.

Неповторимый Болливуд

Каждый зритель, побывавший на этом мюзикле для всей семьи, согласится, что это настоящий Болливуд! Мастера сценического искусства подготовили для вас буйство красок, настоящие индийские страсти, магические перевоплощения, а также индийские песни и зажигательные танцы.

Впечатляющие декорации и хореография

Мультимедийные декорации, яркие костюмы, превосходная игра актеров и оригинальная хореография создадут незабываемую атмосферу индийской сказки. Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу, которое не оставит равнодушными самых искушенных театральных зрителей!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
16+
Иммерсивный Сторителлинг
Петербург ХХ. Есенин. Хармс. Довлатов. Бродский
6 сентября в 17:00 Пространство «Замок на Невском»
от 2500 ₽
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
21 августа в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
15 ноября в 19:30 Выборгский ДК
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше