Спектакль Золотая антилопа

Все мы с детства знаем эту сказку, наполненную глубоким философским смыслом. Мальчик-сирота спасает от хитрого и жадного Раджи волшебную Антилопу, способную ударом копыт высекать золото. Все это станет основой для нового мюзикла «Золотая антилопа», где автор либретто Евгений Муравьев и композитор Егор Шашин перенесут зрителей в чудесную атмосферу приключений.
Зрители окажутся в диких джунглях Индии и посетят замок раджи. На протяжении всего спектакля они вновь и вновь убедятся в том, что добро всегда побеждает зло. «Золотая антилопа» — это история о преданности, верности, дружбе и искренней любви.
Каждый зритель, побывавший на этом мюзикле для всей семьи, согласится, что это настоящий Болливуд! Мастера сценического искусства подготовили для вас буйство красок, настоящие индийские страсти, магические перевоплощения, а также индийские песни и зажигательные танцы.
Мультимедийные декорации, яркие костюмы, превосходная игра актеров и оригинальная хореография создадут незабываемую атмосферу индийской сказки. Не упустите возможность увидеть это захватывающее шоу, которое не оставит равнодушными самых искушенных театральных зрителей!