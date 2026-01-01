Zodiac. Натальная карта
18+
О концерте

Вечеринка по знакам зодиака: удивительный вечер астрологии 

Сплетни Бар приглашает вас на захватывающую вечеринку, посвящённую астрологии и знакам зодиака. Это уникальное событие станет настоящим праздником для любителей звёзд и загадок!

Что вас ждёт?

  • Гадание от профессионального таролога.
  • Нумерологический разбор по вашей дате рождения.
  • Зодиакальный паспорт на входе.
  • Тест на совместимость с другими участниками.

Для Овнов вход будет бесплатным! Не упустите возможность быть частью захватывающего конкурса, в рамках которого вы сможете проголосовать за абсолютного чемпиона зодиакального круга.

Атмосфера вечера

Вас ждёт авторская кухня, музыкальные тематические DJ-сеты и танцы до утра. Также готовьте свои голоса для премиум караоке с бэк-вокалом! Вечеринка обещает множество интерактивов от ведущего и интересные розыгрыши от партнёров.

Не забудьте заглянуть на вечеринку с 22:00 до 23:00 — для всех земных знаков мы подготовили специальные велкам угощения!

Приходите, будет весело и познавательно! Ваша звёздная ночь начинает здесь.

Март
20 марта пятница
22:00
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 1000 ₽
21 марта суббота
22:00
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
от 1000 ₽

