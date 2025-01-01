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Зобеида
Билеты от 4000₽
Киноафиша Зобеида

Спектакль Зобеида

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Театральная сказка о вечной борьбе добра и зла на сцене РАМТа

В театре стартует новая постановка, основанная на вечной теме борьбы добра и зла. Спектакль расскажет историю принцессы Зобеида, которая уже 39 дней наслаждается жизнью в браке с Синадабом, царем Самандаля.

Предательство и магия

Однако все меняется, когда старый жрец Абдалак открывает принцессе страшную тайну: ее муж на самом деле является злобным колдуном. Завтра он планирует превратить Зобеида в корову, как это уже произошло с другими его женами. Синадаб теряет интерес к своим супругам после 40 дней совместной жизни, и эта судьба ожидает наивную принцессу.

Зрелище, полное эмоций

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и напряженными моментами. Зрители смогут увидеть не только захватывающую историю, но и великолепные костюмы, яркие декорации и мастерскую игру актеров. Это уникальная возможность погрузиться в мир магии и пережить все испытания вместе с главными героями.

Интересные факты

Постановка основана на традиционных сказках Востока и сочетает в себе элементы фольклора и театрального искусства. Режиссер спектакля — известный мастер, который уже успел завоевать признание на международной арене. Музыкальное сопровождение специально написано для этой постановки и усиливает атмосферу волшебства.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Олег Долин
Олег Долин
В ролях
Анастасия Волынская
Александр Девятьяров
Виктория Тиханская
Полина Виторган
Александра Аронс

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
18:00 от 4000 ₽ 21:00 от 4000 ₽
16 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
18:00 от 5500 ₽ 21:00 от 6000 ₽
17 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
18:00 от 4500 ₽ 21:00 от 5000 ₽

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