Спектакль Зобеида

Театральная сказка о вечной борьбе добра и зла на сцене РАМТа

В театре стартует новая постановка, основанная на вечной теме борьбы добра и зла. Спектакль расскажет историю принцессы Зобеида, которая уже 39 дней наслаждается жизнью в браке с Синадабом, царем Самандаля.

Предательство и магия

Однако все меняется, когда старый жрец Абдалак открывает принцессе страшную тайну: ее муж на самом деле является злобным колдуном. Завтра он планирует превратить Зобеида в корову, как это уже произошло с другими его женами. Синадаб теряет интерес к своим супругам после 40 дней совместной жизни, и эта судьба ожидает наивную принцессу.

Зрелище, полное эмоций

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и напряженными моментами. Зрители смогут увидеть не только захватывающую историю, но и великолепные костюмы, яркие декорации и мастерскую игру актеров. Это уникальная возможность погрузиться в мир магии и пережить все испытания вместе с главными героями.

Интересные факты

Постановка основана на традиционных сказках Востока и сочетает в себе элементы фольклора и театрального искусства. Режиссер спектакля — известный мастер, который уже успел завоевать признание на международной арене. Музыкальное сопровождение специально написано для этой постановки и усиливает атмосферу волшебства.

Не упустите шанс стать частью этой захватывающей истории! Билеты уже в продаже.