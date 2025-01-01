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Зо
Билеты от 2000₽
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Спектакль Зо

Постановка
Театр современной драматургии 16+
Продолжительность 1 час 5 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Зощенко на сцене: комедия и сатира в одном флаконе

Михаил Зощенко – признанный гений сатиры, который с умом высмеивает пороки человеческой натуры. Осип Мандельштам однажды сказал о нем: «Зощенко своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали как лошади». И действительно, спустя годы его тексты остаются актуальными и резонируют с современностью.

Спектакли «Свадьба» и «Неудачный день»

На сцене Театра Современной Драматургии зрители смогут увидеть два ярких произведения Зощенко: «Свадьба» и «Неудачный день». Эти пьесы объединены общей целью – взглянуть на себя со стороны и осознать, как нелепые ситуации могут обернуться настоящими проблемами. Жених, впервые видящий свою невесту без пальто, и простой дворник, который крадет колбасу в магазине – на первый взгляд, что ужасного может произойти из таких смешных эпизодов? Однако, как показывает Зощенко, порой в комедии скрыта глубокая правда о людях.

Творческая команда

Спектакль ставит Артем Данин, который также исполняет одну из главных ролей. В актерском составе – лучшие артисты театра: Иван Мартынов и другие. Их мастерство и харизма добавят глубины и яркости этим классическим произведениям.

Что нужно знать зрителю

Не упустите возможность увидеть, как классика русской литературы оживает на сцене! Спектакли подойдут как давним поклонникам Зощенко, так и тем, кто только начинает знакомство с его творчеством. Это – возможность взглянуть на себя и окружающий мир с юмором и иронией.

Режиссер
Артем Данин
В ролях
Артем Данин
Иван Мартынов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽
11 октября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
19:00 от 2000 ₽

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