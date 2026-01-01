Знай наших!

Концерт камерного оркестра в Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает зрителей на концерт филармонического камерного оркестра. Это событие проходит в рамках цикла Дома культуры «Приморский» и обещает стать настоящим подарком для любителей камерной музыки и поклонников классического репертуара.

В программе концерта представлены произведения выдающихся русских композиторов. Вы сможете насладиться уникальным звучанием и глубокими эмоциями, которые передают музыканты, исполняя классические произведения.

Не упустите возможность посетить это музыкальное событие в уютной атмосфере камерного зала, где каждый аккорд и мелодия будут звучать особенно близко.