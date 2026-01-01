Знай наших!

Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт камерного оркестра в Новосибирской филармонии

Камерный зал Новосибирской филармонии приглашает зрителей на концерт филармонического камерного оркестра. Это событие проходит в рамках цикла Дома культуры «Приморский» и обещает стать настоящим подарком для любителей камерной музыки и поклонников классического репертуара.

В программе концерта представлены произведения выдающихся русских композиторов. Вы сможете насладиться уникальным звучанием и глубокими эмоциями, которые передают музыканты, исполняя классические произведения.

Не упустите возможность посетить это музыкальное событие в уютной атмосфере камерного зала, где каждый аккорд и мелодия будут звучать особенно близко.

 

Март
28 марта суббота
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 300 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 300 ₽

В ближайшие дни

Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
21 марта в 21:30 Бродячая собака
от 1100 ₽
As I Lay Dying
18+
Рок Тяжелый рок
As I Lay Dying
16 марта в 19:00 ЛДС «Сибирь»
от 3400 ₽
АК-47
18+
Хип-хоп
АК-47
13 июня в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2500 ₽
