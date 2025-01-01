Меню
Киноафиша Знатоки женского сердца

Знатоки женского сердца

Постановка
Рязанский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тонкости философии Аверченко на театральной сцене

Спектакль «Знатоки женского сердца» переносит зрителей в мир рассказов Аркадия Аверченко. На сцене оживают типажи, знакомые каждому, и их действия превращаются в яркий калейдоскоп событий. Аверченко, как тонкий философ, открывает перед нами сложность и красоту человеческих отношений через наивный, но точный взгляд на женщину.

Многогранность женской души
«Можно ли подозревать, что в женщине таятся взрывчатые возможности, способные разрушить мужскую жизнь до основания?» – спектакль задаёт этот вопрос, наполняя его юмором, тонкой иронией и глубоким размышлением о любви и ценности жизни.

Автор: Аркадий Аверченко
Режиссёр: Евгений Кочетков
Художник-постановщик: Анна Хрусталева
Художник по свету: Александр Рязанцев
Музыкальное оформление: Виталий Шишпанов, Евгений Кочетков
Балетмейстер: Светлана Кузянина

Юмористический спектакль с глубокими философскими нотками станет незабываемым событием для тех, кто ценит искренность, иронию и размышления о любви.

