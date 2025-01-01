Тонкости философии Аверченко на театральной сцене

Спектакль «Знатоки женского сердца» переносит зрителей в мир рассказов Аркадия Аверченко. На сцене оживают типажи, знакомые каждому, и их действия превращаются в яркий калейдоскоп событий. Аверченко, как тонкий философ, открывает перед нами сложность и красоту человеческих отношений через наивный, но точный взгляд на женщину.

Многогранность женской души

«Можно ли подозревать, что в женщине таятся взрывчатые возможности, способные разрушить мужскую жизнь до основания?» – спектакль задаёт этот вопрос, наполняя его юмором, тонкой иронией и глубоким размышлением о любви и ценности жизни.

Автор: Аркадий Аверченко

Режиссёр: Евгений Кочетков

Художник-постановщик: Анна Хрусталева

Художник по свету: Александр Рязанцев

Музыкальное оформление: Виталий Шишпанов, Евгений Кочетков

Балетмейстер: Светлана Кузянина

