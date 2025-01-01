Меню
Знаток женского сердца
Киноафиша Знаток женского сердца

Спектакль Знаток женского сердца

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Знаток женского сердца»: уникальная интерпретация семи рассказов Аркадия Аверченко на сцене Омской драмы

Спектакль «Знаток женского сердца» — это уникальная интерпретация семи рассказов Аркадия Аверченко, объединенных одной темой: взаимоотношениями мужчин и женщин. Режиссер мастерски прослеживает, как развиваются эти отношения во времени — от соблазнения до расплаты.

Человеческие слабости и искренность

Аверченко не является сатириком в привычном смысле слова. Его герои — это «хорошие, в сущности, люди», которые, несмотря на свои грехи и ошибки, остаются милыми и живыми. Они гуляют, ошибаются, и их человеческая природа делает их понятными и близкими зрителю. Ничто человеческое им не чуждо!

Любовь во всех ее проявлениях

Спектакль погружает нас в мир любви, несмотря на то что большинство героев — изменщики, коварные мужья и дамочки-хищницы. Тем не менее, именно любовь, пусть и несчастная, комическая и нелепая, движет этим миром. Пестрые сцены, созданные великим комедиографом Аверченко, заставляют задуматься о том, что любовь существует даже в самых абсурдных ситуациях.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль — он подарит вам множество эмоций и заставит смеяться, размышляя о вечных истинах человеческих отношений.

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Степан Дворянкин
Алина Егошина
Александр Соловьев
Иван Курамов
Мария Токарева
