Спектакль Знаний много — широка дорога

Приключение в мире знаний: спектакль для юных зрителей в Музее Буратино-Пиноккио

Приглашаем детей и их родителей на увлекательный спектакль, который поможет убедить Лису, Алису и Кота Базилио в том, что учиться — это интересно! В этом волшебном приключении юные герои отправятся в захватывающее путешествие, где каждая наука станет ключом к новым знаниям.

О спектакле

Дети смогут выполнить различные задания, собрав золотые ключи, которые откроют волшебный сундук. Каждый участник получит свой уникальный ключ от знаний, что сделает историю еще более увлекательной и запоминающейся.

Возрастная категория

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Это идеальная возможность познакомить юных зрителей с миром науки и знаний в формате театрального представления.

Продолжительность и важные детали

Длительность спектакля составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы комфортно провести время в театре!

Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые впечатления и научить их, что учёба — это не только полезно, но и весело!