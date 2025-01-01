Меню
Знаний много — широка дорога
Билеты от 1200₽
Киноафиша Знаний много — широка дорога

Спектакль Знаний много — широка дорога

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Приключение в мире знаний: спектакль для юных зрителей в Музее Буратино-Пиноккио

Приглашаем детей и их родителей на увлекательный спектакль, который поможет убедить Лису, Алису и Кота Базилио в том, что учиться — это интересно! В этом волшебном приключении юные герои отправятся в захватывающее путешествие, где каждая наука станет ключом к новым знаниям.

О спектакле

Дети смогут выполнить различные задания, собрав золотые ключи, которые откроют волшебный сундук. Каждый участник получит свой уникальный ключ от знаний, что сделает историю еще более увлекательной и запоминающейся.

Возрастная категория

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Это идеальная возможность познакомить юных зрителей с миром науки и знаний в формате театрального представления.

Продолжительность и важные детали

Длительность спектакля составляет 60 минут. Не забудьте взять с собой сменную обувь, чтобы комфортно провести время в театре!

Не упустите шанс подарить вашим детям незабываемые впечатления и научить их, что учёба — это не только полезно, но и весело!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
17:30 от 1200 ₽
9 сентября
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
18:30 от 1200 ₽
30 сентября
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
15:30 от 1200 ₽

