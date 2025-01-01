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Знаменитый Мойдодыр
Билеты от 1100₽
Киноафиша Знаменитый Мойдодыр

Спектакль Знаменитый Мойдодыр

Постановка
Московский театр кукол 0+
Режиссер Наталья Лебедева
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Сказка, наполненная музыкой и танцем

Как и бывает в настоящей литературе, в сказке К.И. Чуковского слова рисуют образы, ложатся на музыку, танцуют и поют, создавая яркую и запоминающуюся атмосферу.

Приключения мальчика

Один день из жизни неряшливого мальчугана превращается в захватывающее и поучительное приключение, где каждый новый поворот событий приносит важный урок.

Гимн чистоты и порядка

Веселый и задорный спектакль становится гимном чистоты и триумфом порядка. Зрители примут участие в забавных и поучительных приключениях маленького мальчика, научившегося ценить порядок и заботу о себе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Знаменитый Мойдодыр Знаменитый Мойдодыр Знаменитый Мойдодыр Знаменитый Мойдодыр Знаменитый Мойдодыр

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