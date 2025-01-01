Спектакль Знаменитый Мойдодыр

Сказка, наполненная музыкой и танцем

Как и бывает в настоящей литературе, в сказке К.И. Чуковского слова рисуют образы, ложатся на музыку, танцуют и поют, создавая яркую и запоминающуюся атмосферу.

Приключения мальчика

Один день из жизни неряшливого мальчугана превращается в захватывающее и поучительное приключение, где каждый новый поворот событий приносит важный урок.

Гимн чистоты и порядка

Веселый и задорный спектакль становится гимном чистоты и триумфом порядка. Зрители примут участие в забавных и поучительных приключениях маленького мальчика, научившегося ценить порядок и заботу о себе.