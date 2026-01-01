Знаменитые увертюры классической музыки

Знаменитые увертюры в Мальтийской капелле
Вас ждёт восхитительный концерт, где будут исполнены известные увертюры из классических опер. Мальтийская капелла Санкт-Петербурга станет площадкой для симфонического оркестра под руководством талантливого дирижёра Павла Петренко.
Программа концерта
На концерте вы услышите выбор лучших произведений:
- В. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», KV 492
- Дж. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль», EC 39
- Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»
- Р. Вагнер. Увертюра к опере «Лоэнгрин», WWV 75
- Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен», WD 31
- Н. Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста», op.deest 42
- Ф. Зуппе. Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия»
- И. Штраус. Увертюра к опере «Летучая мышь», op.deest
Приготовьтесь насладиться великолепием классической музыки в уютной атмосфере капеллы, где каждый звук будет наполнен историей и эмоциями.