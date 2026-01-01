Знаменитые увертюры классической музыки
Знаменитые увертюры классической музыки

6+

Знаменитые увертюры в Мальтийской капелле

Вас ждёт восхитительный концерт, где будут исполнены известные увертюры из классических опер. Мальтийская капелла Санкт-Петербурга станет площадкой для симфонического оркестра под руководством талантливого дирижёра Павла Петренко.

Программа концерта

На концерте вы услышите выбор лучших произведений:

  • В. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», KV 492
  • Дж. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль», EC 39
  • Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»
  • Р. Вагнер. Увертюра к опере «Лоэнгрин», WWV 75
  • Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен», WD 31
  • Н. Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста», op.deest 42
  • Ф. Зуппе. Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия»
  • И. Штраус. Увертюра к опере «Летучая мышь», op.deest

Приготовьтесь насладиться великолепием классической музыки в уютной атмосфере капеллы, где каждый звук будет наполнен историей и эмоциями.

14 июня воскресенье
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1200 ₽

