Знаменитые увертюры классической музыки

Знаменитые увертюры в Мальтийской капелле

Вас ждёт восхитительный концерт, где будут исполнены известные увертюры из классических опер. Мальтийская капелла Санкт-Петербурга станет площадкой для симфонического оркестра под руководством талантливого дирижёра Павла Петренко.

Программа концерта

На концерте вы услышите выбор лучших произведений:

В. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», KV 492

Дж. Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль», EC 39

Дж. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

Р. Вагнер. Увертюра к опере «Лоэнгрин», WWV 75

Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен», WD 31

Н. Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста», op.deest 42

Ф. Зуппе. Увертюра к оперетте «Легкая кавалерия»

И. Штраус. Увертюра к опере «Летучая мышь», op.deest

Приготовьтесь насладиться великолепием классической музыки в уютной атмосфере капеллы, где каждый звук будет наполнен историей и эмоциями.