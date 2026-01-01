Спектакль Знаменитая собачка Соня

Интерактивный кукольный спектакль для детей от 2 лет

В Музей-квартире Николая Андреевича Римского-Корсакова пройдет интерактивный кукольный спектакль по мотивам книг Андрея Усачёва. В этот раз умная и обаятельная собачка Соня задается важными вопросами о небе, деньгах и любви.

Соня подросла и превратилась в королеву маленьких проказ и больших открытий. Её приключения будут увлекательны не только для детей, но и для родителей. На сцене собачка будет находиться в забавных ситуациях, открывая неожиданные ответы на свои вопросы.

Спектакль представляет собой калейдоскоп забавных и поучительных историй, которые полюбились многим. Яркие куклы, остроумные диалоги и доброжелательная атмосфера создадут у зрителей ощущение волшебства и теплоты.

Подготовьтесь к спектаклю

Пожалуйста, не забудьте взять с собой сменную обувь.