Спектакль Знакомый ваш Сергей Есенин

Знакомый ваш Сергей Есенин
6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер поэзии и музыки в честь Сергея Есенина. Исполняет Сергей Никоненко

130-летию со дня рождения великого поэта Сережи Есенина посвящается музыкальный моноспектакль народного артиста России Сергея Никоненко с участием вокального трио «Реликт». Это событие состоится 6 октября 2025 года в Санкт-Петербурге в концертном зале «Колизей-Арена» (Невский проспект, 100).

Зрители смогут погрузиться в мир великой поэзии Есенина и насладиться музыкой, созданной на его стихи. Серия мероприятий проходит в рамках музыкального проекта «Имена на все времена» и обещает стать настоящим праздником для любителей русской литературы и музыки.

Отзыв от «Российской газеты»

Об этой удивительной интерпретации Есенина уже высказалась «Российская газета»: «В Красноярской филармонии аншлаг. Сергей Никоненко только что закончил чтение стихов Сергея Есенина. Публика стоя аплодирует исполнителю и долго не отпускает его со сцены. На глазах многих зрителей – слезы». И действительно, поэтическое наследие автора «Черного человека» и «Шагане» было и остается актуальным, а в исполнении Никоненко звучит особенно захватывающе.

Сила творческого наследия

Артист Сергей Никоненко подчеркивает: «Есенин – это навсегда. Его творчество будет жить, пока на земле живет хоть один человек с русской душой». Это утверждение находит свое подтверждение в моноспектакле «Знакомый ваш Сергей Есенин», где музыкальное трио «Реликт» великолепно дополняет чтение стихов. В репертуаре коллектива песни и романсы на стихи Есенина занимают главную роль.

Звучание романсов

Зрители отмечают, что трио «Реликт» мастерски передает тонкое и проникновенное звучание песенной поэзии Есенина. Основная часть программы состоит из романсов, написанных выдающимся композитором Григорием Пономаренко, который создал целый цикл произведений на стихи поэта.

Этот вечер обещает стать гармонией и красотой русского слова, музыки и великой поэзии, объединяющей чтение стихов и гитарные переборы. Не упустите возможность стать частью этого уникального события осенним октябрьским вечером.

Сергей Никоненко
Сергей Никоненко

В других городах

Санкт-Петербург, 6 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1000 ₽

