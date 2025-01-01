Спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» в Театре им. Булгакова

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — спектакль-концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин», который состоится в Театре им. Булгакова. Это уникальное представление объединяет музыку и поэзию, погружая зрителей в мир творчества великого русского поэта.

Артисты и их творческий путь

На сцене зрителей встретят заслуженные артисты России — Любовь Чиркова и Валерий Черняев. Любовь Чиркова окончила театральное училище им. Щепкина в 1979 году и с тех пор успешно выступает на театральных подмостках и в кино. Она известна по таким фильмам, как «Хождение по мукам» и «Осенние колокола». Ее талант многогранен, и зрители могут ожидать яркое исполнение.

Валерий Черняев присоединился к труппе Московского Театра Драмы и Комедии на Таганке в 1975 году. Он работал вместе с Владимиром Высоцким и участвовал в таких спектаклях, как «Десять дней, которые потрясли мир» и «Пугачев». Творческий дуэт Чирковой и Черняева существует с 1980 года и уже успел завоевать сердца зрителей.

Насколько известен спектакль

Спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» — это не только дань уважения поэту, но и путешествие по его творчеству с помощью музыкальных и литературных произведений. Ранее артисты уже представили зрителям множество камерных спектаклей, в числе которых «Ф — Есенин Сергей» и «Люблю тебя сейчас», а также программы, посвященные творчеству известных поэтов.

Их гастроли прошли с успехом не только в России, но и за границей — в США, Германии, Израиле, Франции и многих других странах. Любовь и Валерий являются лауреатами международной премии «Пилар» и Лермонтовской премии в области литературы, музыкального и изобразительного искусства.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного спектакля, который сочетает в себе высокое искусство и глубокие эмоции. Ожидаем вас в Театре им. Булгакова на встречу с великим Есениным!