Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Знакомые мелодии
Киноафиша Знакомые мелодии

Знакомые мелодии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с известными гитаристами в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат популярные композиции в оригинальной обработке для гитары. Это событие станет настоящим подарком для любителей музыки и искусства!

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Александр Вулла — виртуоз на гитаре, известный своими яркими интерпретациями.
  • Дарья Гук — талантливая гитаристка, обладающая уникальным стилем исполнения.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что позволит вам насладиться музыкой без лишних перерывов.

Экскурсия по Дому Кочневой

Кроме того, в 18:00 пройдет экскурсия по Дому Кочневой — историческому зданию, где вы сможете узнать больше о его культуре и истории.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки и погрузиться в атмосферу театрального искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
16 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
3 августа в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Парад классики
6+
Классическая музыка
Парад классики
19 сентября в 19:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше