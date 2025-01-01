Знакомые мелодии

Музыкальный вечер с известными гитаристами в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат популярные композиции в оригинальной обработке для гитары. Это событие станет настоящим подарком для любителей музыки и искусства!

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Александр Вулла — виртуоз на гитаре, известный своими яркими интерпретациями.

— виртуоз на гитаре, известный своими яркими интерпретациями. Дарья Гук — талантливая гитаристка, обладающая уникальным стилем исполнения.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что позволит вам насладиться музыкой без лишних перерывов.

Экскурсия по Дому Кочневой

Кроме того, в 18:00 пройдет экскурсия по Дому Кочневой — историческому зданию, где вы сможете узнать больше о его культуре и истории.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки и погрузиться в атмосферу театрального искусства!