Знакомые мелодии

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат популярные композиции в оригинальной обработке для гитары. Это событие станет настоящим подарком для любителей музыки и искусства!
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 1 час 20 минут без антракта, что позволит вам насладиться музыкой без лишних перерывов.
Кроме того, в 18:00 пройдет экскурсия по Дому Кочневой — историческому зданию, где вы сможете узнать больше о его культуре и истории.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением великолепной музыки и погрузиться в атмосферу театрального искусства!