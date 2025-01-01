Приглашаем вас на уникальную культурно-образовательную программу, посвященную выдающемуся сценографу и художнику театра - Давиду Львовичу Боровскому. Вашим гидом станет специальный проводник, который откроет двери в мир этого великого мастера.
Вас ожидает захватывающая обзорная экскурсия по выставке и постоянной экспозиции Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского». Вы сможете узнать подробную историю создания знаменитых спектаклей, таких как «Гамлет» и «Владимир Высоцкий». Обсудим также спектакль «Живой», запрещенный на двадцать лет. Внимание уделим скрытым деталям театральных макетов Боровского.
Продолжительность сеансов составляет 60 минут. Не упустите шанс заглянуть за кулисы, где рождается настоящая театральная магия!