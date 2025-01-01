Экскурсия в мастерской Давида Боровского

Приглашаем вас на уникальную культурно-образовательную программу, посвященную выдающемуся сценографу и художнику театра - Давиду Львовичу Боровскому. Вашим гидом станет специальный проводник, который откроет двери в мир этого великого мастера.

Что вас ждет на экскурсии?

Вас ожидает захватывающая обзорная экскурсия по выставке и постоянной экспозиции Мемориального музея «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского». Вы сможете узнать подробную историю создания знаменитых спектаклей, таких как «Гамлет» и «Владимир Высоцкий». Обсудим также спектакль «Живой», запрещенный на двадцать лет. Внимание уделим скрытым деталям театральных макетов Боровского.

Расписание сеансов

Ср — 14:00, 19:00

Чт — 14:00, 19:00

Пт — 14:00, 18:00

Сб — 14:00, 17:00

Вс — 12:00, 15:00

Продолжительность сеансов составляет 60 минут. Не упустите шанс заглянуть за кулисы, где рождается настоящая театральная магия!