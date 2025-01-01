Знакомство с органом

Входит в Абонемент 102 Музыкальный выходной Орган Программа Шарпантье. Прелюдия из «Te Deum» Бах И. С.. Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 550 Свелинк. «Глупый Симеон» Клерамбо. Части из Сюиты Второго тона Люлли. Королевский марш из оперы «Тесей» Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика» Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных» Дакен. «Кукушка» Прокофьев C.. Мимолетности Элгар. Марш № 1 (транскрипция для органа Э. Лемара) Муле. Токката из Сюиты «Византийские эскизы» Откроем органную «азбуку» с Тарасом Багинцом и узнаем, как устроен самый большой музыкальный инструмент в мире. Тысячи труб зазвучат единым оркестром, встречая исследователей загадочных «миров» филармонии. Участники Багинец Тарас (орган) Маркуль Мария (флейта) Кабилькова Наталия (виолончель) Попова Анна