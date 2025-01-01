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Знакомство с органом
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Знакомство с органом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 102 Музыкальный выходной Орган Программа Шарпантье. Прелюдия из «Te Deum» Бах И. С.. Прелюдия и фуга соль мажор, BWV 550 Свелинк. «Глупый Симеон» Клерамбо. Части из Сюиты Второго тона Люлли. Королевский марш из оперы «Тесей» Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика» Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных» Дакен. «Кукушка» Прокофьев C.. Мимолетности Элгар. Марш № 1 (транскрипция для органа Э. Лемара) Муле. Токката из Сюиты «Византийские эскизы» Откроем органную «азбуку» с Тарасом Багинцом и узнаем, как устроен самый большой музыкальный инструмент в мире. Тысячи труб зазвучат единым оркестром, встречая исследователей загадочных «миров» филармонии. Участники Багинец Тарас (орган) Маркуль Мария (флейта) Кабилькова Наталия (виолончель) Попова Анна

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 ноября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
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