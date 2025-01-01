Знакомство с органом. Екатерина Гецелева

Знакомство с органом: концерт Екатерины Гецелевой

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный «королю инструментов» — органу. Под руководством талантливой органистки Екатерины Гецелевой вы сможете не только насладиться великолепной музыкой, но и узнать множество интересных фактов о работе этого удивительного инструмента.

Что вас ждет на концерте?

Екатерина Гецелева исполнит произведения выдающихся композиторов:

И. С. Баха

Г. Пёрселла

С. Франка

Г. Комракова

Каждое произведение будет сопровождаться увлекательным рассказом о строении органа, его частях и принципах работы. Вы узнаете:

Как функционирует орган?

Из каких частей он состоит?

Для чего нужно несколько клавиатур?

Как одновременно играть руками и ногами?

Что такое регистры?

Из какого материала сделаны органные трубы?

Технические детали

Концерт пройдет на электронном органе Viscount Unico 400, который идеально передает звучание классического органа и позволяет исполнить произведения в полном объеме.

Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки и открыть для себя новые грани этого величественного инструмента!