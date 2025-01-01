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Билеты от 400₽
Киноафиша Знакомство с органом. Екатерина Гецелева

Знакомство с органом. Екатерина Гецелева

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Знакомство с органом: концерт Екатерины Гецелевой

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный «королю инструментов» — органу. Под руководством талантливой органистки Екатерины Гецелевой вы сможете не только насладиться великолепной музыкой, но и узнать множество интересных фактов о работе этого удивительного инструмента.

Что вас ждет на концерте?

Екатерина Гецелева исполнит произведения выдающихся композиторов:

  • И. С. Баха
  • Г. Пёрселла
  • С. Франка
  • Г. Комракова

Каждое произведение будет сопровождаться увлекательным рассказом о строении органа, его частях и принципах работы. Вы узнаете:

  • Как функционирует орган?
  • Из каких частей он состоит?
  • Для чего нужно несколько клавиатур?
  • Как одновременно играть руками и ногами?
  • Что такое регистры?
  • Из какого материала сделаны органные трубы?

Технические детали

Концерт пройдет на электронном органе Viscount Unico 400, который идеально передает звучание классического органа и позволяет исполнить произведения в полном объеме.

Не упустите возможность погрузиться в мир органной музыки и открыть для себя новые грани этого величественного инструмента!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 400 ₽

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