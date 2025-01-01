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Знакомства, песни и танцы
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Знакомства, песни и танцы

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Необычный вечер с Сергеем Прохоровым: Знакомства, песни и танцы

Дорогие друзья! Готовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру, который подарит вам Сергея Прохоров. Этот вечер обещает стать идеальным летним событием, где музыка, живое общение и новые знакомства переплетутся в уникальный микс.

Специальный гость вечера

Особое внимание на мероприятии заслуживает специальный гость — лауреат конкурсов эстрады Сергей Ермаков. В его исполнении прозвучат хиты, знакомые каждому, что создаст атмосферу настоящего праздника.

Что вас ждет

Приходите за любимыми песнями, креативными играми, танцами и, конечно, отличным настроением! Вечер будет наполнен яркими моментами и интересными встречами.

Удобства на вечере

Вас приятно удивит авторская кухня, разнообразный бар и танцевальная зона, где каждый сможет найти удовольствие по душе.

Ведущий вечера

Ведущий — Сергей Прохоров, известный шоумен и ведущий популярного шоу «Блеф-Клуб». Его харизма и энергия сделают вечер незабываемым.

Продолжительность и возрастное ограничение

Продолжительность вечера составляет 3 часа, и не забудьте, что мероприятие имеет возрастное ограничение 16+. Это отличный шанс провести время в компании единомышленников и насладиться атмосферой праздника.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Особняк Брюллова Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 37
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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