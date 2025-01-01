Меню
Znaki
Znaki

Znaki

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тайны и контрасты: Концерт группы Znaki

Творчество группы Znaki поражает своей глубиной и разнообразием. Каждый концерт — это погружение в мир контрастов, которые заставляют зрителя размышлять и внимательно слушать. Музыка группы приковывает внимание, но вместе с тем оставляет место для индивидуального восприятия — каждый находит в ней свою истину.

Настроение на концерте может меняться, создавая уникальную атмосферу. Зрители могут переживать целую гамму эмоций: от радости до ностальгии, что делает каждое выступление незабываемым. Такой подход не только подчеркивает музыкальную палитру группы, но и создает живое взаимодействие с аудиторией.

Не пропустите возможность посетить это уникальное событие! Каждое выступление группы Znaki — это шанс открыть для себя нечто новое и незабываемое.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 ноября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
19:00 от 1500 ₽

