Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Znaki
Киноафиша Znaki

Znaki

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рок-концерт группы Znaki

Творчество группы Znaki — это уникальное сочетание контрастов, которое пробуждает интерес и заставляет зрителей задумываться. Каждый спектакль группы наполнен загадками и глубокими символами, которые каждый зритель воспринимает по-своему.

Индивидуальное восприятие

Каждый зритель может уловить разные «знаки», которые предлагает группа. Это создает невероятную атмосферу, где каждый спектакль становится уникальным событием. Настроение в зале может меняться, как и интерпретация сцен — от радости до глубокой меланхолии. Это позволяет каждому найти свою истину и сделать спектакль личным.

Не пропустите!

Приходите на спектакли группы Znaki и погрузитесь в мир уникальных впечатлений. Убедитесь, что каждый момент может стать откровением, а каждое представление — настоящим путешествием в мир театра.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
23 августа в 18:00 Квартира 8
от 900 ₽
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. «Джаз. Под небом Парижа» в Оранжерее
16 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Voices of the Universe
6+
Кавер Живая музыка
Voices of the Universe
3 сентября в 21:00 Планетарий 1
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше