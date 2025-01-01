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Znaki
Билеты от 2500₽
Киноафиша Znaki

Znaki

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы Znaki в Москве

Творчество группы Znaki представляет собой захватывающее сочетание контрастов, которое погружает зрителя в глубокие размышления. Каждый концерт становится уникальным опытом, где простая истина может быть недостижима. Почему? Потому что у каждого слушателя своя интерпретация, основанная на восприятии подаваемых знаков.

Эмоциональная палитра выступления

Настроение во время концерта может меняться, создавая динамичную атмосферу. От радостных и uplifting моментов до глубоких и серьезных размышлений — каждый зритель может найти что-то близкое и понятное именно ему.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Вы сможете не только насладиться музыкальным искусством, но и побывать в увлекательном путешествии по контрастам человеческих эмоций и восприятия. Знайте, что ваше присутствие в зале — это возможность увидеть мир через призму Znaki.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2500 ₽

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