Знаешь, друг...
Киноафиша Знаешь, друг...

Спектакль Знаешь, друг...

12+
Возраст 12+

Спектакль «Знаешь, друг…» в Рязани. История о любви и героизме

Спектакль «Знаешь, друг…», созданный по мотивам поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин», украсит театральные подмостки и подарит зрителям уникальный опыт. Это не просто спектакль, а глубокий диалог о жизни, любви, героизме и правде, который затрагивает самые важные темы.

Уникальная атмосфера и музыкальное сопровождение

Актеры мастерской «Н.Л. Скорика» и студенты кафедры сольного народного пения Московского государственного института культуры создают атмосферу, погружая зрителя в мир тех времён. Спектакль наполняет зал не только историями, но и песнями, что делает его еще более живым и запоминающимся.

Режиссёр и команда

Спектакль поставил Заслуженный артист РФ Николай Лаврентьевич Скорик, известный своими яркими работами в Московском Художественном Театре. Его опыт и профессионализм гарантируют высокое качество постановки и глубокую эмоциональную подачу материала.

Не упустите возможность

«Знаешь, друг…» — это шанс не просто стать зрителем, а ощутить себя частью тепла и camaraderie, как на привале с друзьями. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу, полную искренности и чувства.

Следите за анонсами и приходите на спектакль, который станет настоящим событием в театральной жизни!

