Спектакль «Змея золотая» в Коляда-театре

В новой постановке «Змея золотая» Коляда-театра зрители встретятся с простым, но глубоким сюжетом, разворачивающимся в обыденной шиномонтажке на выезде из города. Главный герой — молодой парень, чья жизнь меняется, когда к нему приходит богатая женщина с предложением оставить всё и начать новую жизнь за деньги.

О деньгах и жизни

Название спектакля символизирует деньги, которые, как «змея золотая», постепенно проникают в нашу жизнь, становясь её главной ценностью. Создатель спектакля Николай Коляда делится: «Мы соскучились по тому, что можно назвать вышиванием бисером. Когда у зрителей возникает ощущение, что они подглядывают в замочную скважину на сцене. Пронзительная получилась постановка». Такое отношение создает у зрителей уникальное впечатление и позволяет задуматься над тем, что действительно важно в жизни.

Универсальность театра

Коляда акцентирует внимание на том, что театр должен быть доступен разной публике: «Я хочу, чтобы мы предлагали спектакли для разной аудитории: и для бабушек, и студентов-хипстеров, и заядлых театралов. Но нужна постановка, которая объединит всех». «Змея золотая» может стать таким спектаклем, где каждый зритель найдет что-то близкое и актуальное для себя.

Постановка Николая Коляды

Постановка, сценография и музыкальное оформление созданы самим Николаем Коляда. Это делает спектакль особенно личным и насыщенным. Желаем всем зрителям вдоволь насладиться этим театральным событием!