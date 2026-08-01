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Змея золотая
Киноафиша Змея золотая

Спектакль Змея золотая

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Змея золотая» в Коляда-театре

В новой постановке «Змея золотая» Коляда-театра зрители встретятся с простым, но глубоким сюжетом, разворачивающимся в обыденной шиномонтажке на выезде из города. Главный герой — молодой парень, чья жизнь меняется, когда к нему приходит богатая женщина с предложением оставить всё и начать новую жизнь за деньги.

О деньгах и жизни

Название спектакля символизирует деньги, которые, как «змея золотая», постепенно проникают в нашу жизнь, становясь её главной ценностью. Создатель спектакля Николай Коляда делится: «Мы соскучились по тому, что можно назвать вышиванием бисером. Когда у зрителей возникает ощущение, что они подглядывают в замочную скважину на сцене. Пронзительная получилась постановка». Такое отношение создает у зрителей уникальное впечатление и позволяет задуматься над тем, что действительно важно в жизни.

Универсальность театра

Коляда акцентирует внимание на том, что театр должен быть доступен разной публике: «Я хочу, чтобы мы предлагали спектакли для разной аудитории: и для бабушек, и студентов-хипстеров, и заядлых театралов. Но нужна постановка, которая объединит всех». «Змея золотая» может стать таким спектаклем, где каждый зритель найдет что-то близкое и актуальное для себя.

Постановка Николая Коляды

Постановка, сценография и музыкальное оформление созданы самим Николаем Коляда. Это делает спектакль особенно личным и насыщенным. Желаем всем зрителям вдоволь насладиться этим театральным событием!

Режиссер
Николай Коляда
Николай Коляда
В ролях
Валерий Зайцев
Татьяна Бунькова
Дарья Кызынгашева
Кристина Горбунова
Анастасия Попова

Купить билет на спектакль Змея золотая

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В других городах
Август
Сентябрь
30 августа воскресенье
14:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽
5 сентября суббота
19:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽

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