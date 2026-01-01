Оповещения от Киноафиши
Zmey Gorynich
Киноафиша Zmey Gorynich

Zmey Gorynich

18+
Возраст 18+

О концерте

Московские скоморох-металлисты в вашем городе

Весной, после небольшой зимней паузы, московские скоморох-металлисты ZMEY GORYNICH вновь порадуют зрителей своим уникальным выступлением. Коллектив готов представить новую программу, которая обещает быть не только завораживающей, но и насыщенной звучанием, способным пробудить чувства и развлечь каждого.

Сохраняя традиции

ZMEY GORYNICH успешно сочетает элементы народной музыки с энергичными ритмами металла. Это создает уникальную атмосферу, где древние мотивы встречаются с современными музыкальными веяниями. Спектакли группы всегда наполнены ярким светом и динамичными зрелищами, что делает каждое выступление незабываемым.

Эмоции и впечатления

Зрителям предложат насладиться не только музыкой, но и театральным действом, которое заставит задуматься о глубоком смысле каждой композиции. Подготовленные номера обещают вызвать у публики широкий спектр эмоций, от радости до ностальгии, создавая яркие образы древнерусского народа.

Важная информация

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. ZMEY GORYNICH приглашает вас на свою программу, которая обязательно запомнится и оставит след в душе каждого зрителя. Ждем вас в числе любителей театрального и музыкального искусства!

Купить билет на концерт Zmey Gorynich

В других городах
Апрель
3 апреля пятница
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 1500 ₽
11 апреля суббота
20:00
Syndrome Bar Екатеринбург, Антона Валека, 12
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1500 ₽

