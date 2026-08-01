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Змеи. Интерактивное знакомство с экзотическими животными
Киноафиша Змеи. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

Змеи. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

6+
Возраст 6+

О выставке

Узнайте всё о экзотических животных: лекция для детей и родителей в Петербурге

Приглашаем на интерактивно-развивающую лекцию о самых популярных экзотических животных. В этот раз мы подробно расскажем о змеях — удивительных созданиях, которые вызывают множество вопросов у любителей природы.

Познакомьтесь с мирами змей

На лекции вы сможете не только услышать интересные факты о змеях, но и увидеть их вживую. Эксперты поделятся советами о том, как ухаживать за этими экзотическими питомцами и что нужно для их содержания.

Вопросы и ответы

Во время мероприятия у вас будут возможности задавать интересующие вопросы. Профессиональные зоологи готовы поделиться своими знаниями и опытом.

Возможность держать змей на руках

Каждый участник сможет подержать змею на руках, чтобы понять, подходит ли вам подобный питомец. Это отличный способ выяснить, хотите ли вы завести змею в качестве домашнего любимца.

Необходимая информация для родителей

Обратите внимание, что дети до 16 лет могут присутствовать на лекции только в сопровождении родителей. Родителям необходимо приобрести билеты, так как дети младше 5 лет на мероприятие не допускаются.

Продолжительность и рассадка

Продолжительность лекции составит 1,5 часа. Рассадка будет осуществлена на месте, поэтому приходите вовремя и готовьтесь к захватывающему познавательному опыту!

Купить билет на выставка Змеи. Интерактивное знакомство с экзотическими животными

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