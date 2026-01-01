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Злые языки
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Спектакль Злые языки

Постановка
13 трамвай 18+
Возраст 18+

О спектакле

Интерактивный подкаст «Злые языки» от Сибирского камерного театра «13 трамвай»

Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить интерактивный подкаст «Злые языки»! Это уникальная площадка для обсуждения закулисной жизни театра и театрального искусства в целом.

Звезды подкаста

Специальные гости подкаста — известные артисты и театральные деятели Новосибирска. Ведущими подкаста станут:

  • Руслан Махов — звезда радио и телеэфира;
  • Евгений Осокин — артист Сибирского камерного театра.

Что вас ждет?

Актерские байки, мнения о профессии артиста и особый взгляд на современный театр — все это вы сможете услышать в подкасте «Злые языки». У зрителей будет уникальная возможность задать интересующие их вопросы!

Гость вечера

Особым гостем выпуска станет артист театра «Старый дом» и лауреат премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин. Его опыт и взгляды на театральное искусство обогатят обсуждение.

Важно знать

Подкаст предназначен для зрителей старше 18 лет. Не упустите шанс погрузиться в мир театра и узнать больше о его закулисье!

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