Сибирский камерный театр «13 трамвай» рад представить интерактивный подкаст «Злые языки»! Это уникальная площадка для обсуждения закулисной жизни театра и театрального искусства в целом.
Специальные гости подкаста — известные артисты и театральные деятели Новосибирска. Ведущими подкаста станут:
Актерские байки, мнения о профессии артиста и особый взгляд на современный театр — все это вы сможете услышать в подкасте «Злые языки». У зрителей будет уникальная возможность задать интересующие их вопросы!
Особым гостем выпуска станет артист театра «Старый дом» и лауреат премии «Золотая маска» Тимофей Мамлин. Его опыт и взгляды на театральное искусство обогатят обсуждение.
Подкаст предназначен для зрителей старше 18 лет. Не упустите шанс погрузиться в мир театра и узнать больше о его закулисье!