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Злой спектакль
Киноафиша Злой спектакль

Спектакль Злой спектакль

Монодрама для театральных гурманов с выдающейся актрисой
Постановка
Особняк 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Исследование предательства через образ Иуды

«Злой спектакль», или «…лучше бы этому человеку не рождаться…» — это третий моноспектакль из триптиха по пьесам Клима, исполненный Татьяной Бондаревой. В рамках проекта «Русский театральный экстрим», этот спектакль продолжает традицию глубоких и напряжённых исследований человеческой души, начатую в «Кабаре „Бухенвальд“» (2005) и «Девочка и спички» (2006).

Тема и концепция

В «Злом спектакле» Татьяна Бондарева в сотрудничестве с драматургом и режиссёром погружается в тему предательства как основы зла. В качестве отправной точки служит образ Иуды, который актриса примеряет на себя, используя метафизические мотивы героев Достоевского. Эта постановка обращается к глубоким вопросам человеческой природы и морали, исследуя внутренний мир через призму зла и предательства.

Формат и исполнение

Спектакль предназначен для думающего зрителя, который ищет в театре не развлечение, а серьёзную душевную работу. Бондарева, известная как одна из самых красивых и стильных женщин Латвии, берет на себя роль Иуды, демонстрируя ту же смелость, что и Мерил Стрип в «Ангелах в Америке». В её интерпретации Иуда становится не только символом предательства, но и проекцией внутреннего хаоса, агрессии и самоненависти.

Эмоциональный заряд

Актриса передаёт эти эмоции зрителям, позволяя каждому испытать на себе личное восприятие текста Клима. Спектакль заставляет задуматься о значении предательства и его цене, делая акцент на том, что каждый из нас может столкнуться с этими вопросами в своей жизни.

«Злой спектакль» — это не просто театральная постановка, а вызов зрителю, предлагающий столкновение с тёмными аспектами человеческой природы и поиск ответов на непростые вопросы о добре и зле.

Режиссер
Алексей Янковский
В ролях
Татьяна Бондарева

Фотографии

Злой спектакль Злой спектакль Злой спектакль Злой спектакль Злой спектакль Злой спектакль
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