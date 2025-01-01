Спектакль Злодейки

Музыкальный проект на Малой сцене Театра на Таганке

На Малой сцене Театра на Таганке пройдет уникальный музыкальный проект «Злодейки», который соберет самых ярких и обаятельных отрицательных персонажей из мира оперы, оперетты, мюзиклов и кино. Это не просто сборник «плохих» героинь, а целый спектакль, в котором зло предстанет в самых разных обличьях, но с неоспоримым очарованием.

Песни злодеек из опер, мюзиклов и мультфильмов

В «Злодейках» зрители смогут услышать самые известные и сложные арии, исполненные персонажами, которые стали символами противостояния добра и зла. Среди них будет Царица ночи из «Волшебной флейты» Моцарта, чья ария считается одной из самых трудных в оперном репертуаре, а также Мурка — легендарная героиня одноименной песни, хита Якова Ядова и Оскара Строка.

Кроме того, на сцене появятся Далила из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», соблазнительница, которая манипулирует мужчиной ради своих целей, Баба Яга из мультфильма «Новогодние приключения Маши и Вити» композитора Геннадия Гладкова, а также Мачеха из мюзикла «Все о Золушке», адаптированного поэтами Сергеем Плотовым и Дмитрием Быковым.

Кармен и другие злодейки

Конечно, нельзя обойти стороной культовую фигуру Кармен, чья страсть и свобода сделали её одной из самых известных соблазнительниц всех времен. В этом проекте Кармен будет представлена как символ яркой и непреклонной женской силы.

Проект «Злодейки» не ограничивается только классическими персонажами, но и представляет широкий спектр героинь, которые сыграли свою роль в мифах, легендах и культовых произведениях. Эти персонажи не просто злые — они невероятно харизматичны и привлекательны, и именно эта особенность делает их такими запоминающимися и привлекательными для зрителей.

Но «Злодейки» уникальны не только темой, но и тем, что весь этот женский батальон разножанровых фурий будет сыгран и спет одной певицей – Машей Кац. Маша – одна из самых ярких, востребованных и плодотворных вокалисток. Первая участница Евровидения от России, шоу «Голос», «СуперСтар», «Стать Звездой», на счету у которой – около трехсот альбомов, бэк-вокалистка почти всех корифеев нашей эстрады, голос русских версий в фильмах «Чикаго», «Солнечный удар», «Танго в Париже», «Разум и чувства», «8,5 долларов», «Анастасия», «Рапунцель: Запутанная история» и других. За роялем – пианист, композитор, аранжировщик и ее давний аккомпаниатор Александр Прокопович.

Говорит Алексей Франдетти, постановщик «Злодеек»: «Кабаре? Концерт? Спектакль? Найти точную формулировку этому действию непросто, ведь на сцене по Станиславскому «коврик и артист». Но «Коврик» Таганки и «Артист» Маша Кац - это идеальное сочетание, чтобы сделать счастливым режиссёра, и зрителя. Музыкальность Маши – это фейерверк, это огонь, это кайф, которым мы с радостью поделимся со всеми, кто придёт на наш вечер!»