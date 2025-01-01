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Билеты от 1000₽
Киноафиша Злодейки

Злодейки

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Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!
6+
Рок
Группа Стаса Намина «Цветы». Мы желаем счастья Вам!
3 октября в 19:00 Измайлово
от 800 ₽
Blues & Soul Jam
12+
Блюз Соул
Blues & Soul Jam
20 августа в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
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Джаз
Sirens’ Jazz Cabaret: бурлеск и джаз
23 августа в 18:00 Louis The Claw
от 9000 ₽
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