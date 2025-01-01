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ЗКР, Ю.Башмет, Б.Березовский
Киноафиша ЗКР, Ю.Башмет, Б.Березовский

ЗКР, Ю.Башмет, Б.Березовский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"Casta diva" и не только: вокальная и инструментальная музыка в сюжетах И.А.Гончарова. Цикл № 2
20 декабря в 12:00 Большой зал Петербургской филармонии
Билеты
Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. «Людовико Эйнауди. Неоклассика» в Оранжерее
3 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
6+
Классическая музыка
А. Массарский виолончель, аб-т №9
19 февраля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
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