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Киноафиша ЗКР, П.Бубельников, Э.Вирсаладзе Аб-т № 1

ЗКР, П.Бубельников, Э.Вирсаладзе Аб-т № 1

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 марта
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Бах vs Моцарт. Орган vs Рояль
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"Ultimum trio", аб-т №8
4 мая в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
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Классический стендап от топовых опытных комиков Санкт-Петербурга и Москвы
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15 августа в 21:00 Last Angel
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