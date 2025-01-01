Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ЗКР, Н.Алексеев
Киноафиша ЗКР, Н.Алексеев

ЗКР, Н.Алексеев

6+
Возраст 6+

О концерте

Купить билет на концерт ЗКР, Н.Алексеев

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
19:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 15000 ₽

В ближайшие дни

Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
1 января в 19:00 Homie Lounge
от 400 ₽
Лёша Полубояров. Стендап-концерт
18+
Юмор
Лёша Полубояров. Стендап-концерт
5 января в 19:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
26 декабря в 23:00 Homie Lounge
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше