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ЗКР, Н.Алексеев
Киноафиша ЗКР, Н.Алексеев

ЗКР, Н.Алексеев

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
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Элитный Stand Up
16 августа в 18:00 Квартира 8
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Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
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Концерт во дворце «Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos»
31 декабря в 15:00 Дом журналиста
от 2299 ₽
Орган при Свечах
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Орган при Свечах
25 июля в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
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